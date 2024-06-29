Шадрин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.08.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1901
Отец: Шадрин Василий
Мать: Ю ю
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно