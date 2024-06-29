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Шадрин Иван Васильевич

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Место рождения

Шишелово, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

31.08.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1901

Отец: Шадрин Василий

Мать: Ю ю

Шишелово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шадрин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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