Кужучаков Вукола Евфимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1846 ст.
Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
он 1 брак-26 года она 2 браком-23 лет #007469937 №793
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверкий Вуколов Аверьян Аверьян/Аверкий Вуколов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кужучаков Афанасий Вуколов
Мать ребёнка: Каштакова Неонила Василиева
Место жительства
Неизвестно
Уйданово, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно