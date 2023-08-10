Кужучаков Вукола Евфимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужучаков Вукола Евфимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1846 ст.

Жена: Каштакова Неонила Василиева

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
он 1 брак-26 года она 2 браком-23 лет #007469937 №793
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверкий Вуколов Аверьян Аверьян/Аверкий Вуколов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кужучаков Афанасий Вуколов

Мать ребёнка: Каштакова Неонила Василиева

Место жительства
Неизвестно
Уйданово, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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