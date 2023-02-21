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Каримов Руслан Наильевич
Каримов Руслан Наильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.1979
Пол
Мужской
Отец
Каримов Наиль Галимович
1954 г.р.
Мать
Каримова (Султанбекова) Зайтуна Ульфатовна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1979
Отец:
Каримов Наиль Галимович
Мать:
Каримова Зайтуна Ульфатовна
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