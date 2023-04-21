Халевина Аграпена Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Халевина Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Халевин Иван Евтеев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Халевина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Халевин Иван Евтеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халевин Иван Евтеев
Смерть
Неизвестно