Халевина Аграпена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина Аграпена Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Халевина Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Халевин Иван Евтеев

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Халевина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Халевин Иван Евтеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Иван Евтеев

Смерть
Неизвестно
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