Турков Герасим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
13.02.1877
Дочь: Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Туркова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.02.1881
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туркова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туркова Матрона Герасимовна
Мать ребёнка: Туркова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Талалаева Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Туркова Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно