Турков Герасим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турков Герасим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Турков Дмитрий Афанасьевич

Мать: Туркова Стефанида Филипповна

Рождение ребёнка
13.02.1877

Дочь: Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Туркова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.02.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туркова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туркова Матрона Герасимовна

Мать ребёнка: Туркова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Талалаева Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Туркова Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркова Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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