Фёдр Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдр Максимов

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Максим Захаров

Мать: Матрона Ивановна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Макар Фёдоров

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Михайлова

Смерть
1842
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