Фёдр Максимов
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1808
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Максим Захаров
Мать: Матрона Ивановна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1829
Сын: Макар Фёдоров
Мать ребёнка: Настасья Михайлова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1832
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Настасья Михайлова
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Михайлова
Смерть
1842