Василий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: Михаил Никифоров
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
28.11.1838 ст.
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Елена Екимова
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Катерина Васильева
Мать ребёнка: Елена Екимова
Рождение ребёнка
30.08.1852 ст.
Сын: Семён Васильев
Мать ребёнка: Елена Екимова
Рождение ребёнка
20.12.1856 ст.
Сын: Каменев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Елена Екимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Екимова
Смерть
Неизвестно