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Василий Михайлов

Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1783 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: Михаил Никифоров

Мать: Авдотья

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.11.1838 ст.

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Елена Екимова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Катерина Васильева

Мать ребёнка: Елена Екимова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.08.1852 ст.

Сын: Семён Васильев

Мать ребёнка: Елена Екимова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.12.1856 ст.

Сын: Каменев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Елена Екимова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Екимова

Смерть
Неизвестно
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