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Смехнов Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

По 23.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Смехнов Илья Прохорович

Мать: Смехнова Евдокия Косминовна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Смехнова Юстиния Павловна

Рождение ребёнка
25.01.1912

Сын: Смехнов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Смехнова Юстиния Павловна

Рождение ребёнка
08.01.1913

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Смехнова Юстиния Павловна

Рождение ребёнка
20.02.1915

Сын: Смехнов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Смехнова Юстиния Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смехнова Юстиния Павловна

Смерть
По 23.03.1915
д. Бенедиквогаза
Причина смерти: убит
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