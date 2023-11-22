Смехнов Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиПо 23.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Смехнова Юстиния Павловна
Рождение ребёнка
25.01.1912
Сын: Смехнов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Смехнова Юстиния Павловна
Рождение ребёнка
08.01.1913
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Смехнова Юстиния Павловна
Рождение ребёнка
20.02.1915
Мать ребёнка: Смехнова Юстиния Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 23.03.1915
д. Бенедиквогаза
Причина смерти: убит