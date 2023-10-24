Насырова (Баяндина) Надежда Абидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырова (Баяндина) Надежда Абидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1857

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1857

Отец: Насыров Абид Талипович

Мать: Фокина Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1977

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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