Насырова (Баяндина) Надежда Абидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1857
Рождение ребёнка
23.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности