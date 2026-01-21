Гагарин Борис Владимирович 12.03.1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Гагарин Борис Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.03.1875, Москва, город федерального значения Москва

умер 27.09.1966, Брюссель

Супруги
Гагарина Татьяна Григорьевна03.08.1884 г.р.
Дети
Гагарин Григорий Борисович31.12.1908 г.р.
Кардон Де Лихтбуэр (Голицына) Мария Борисовна23.07.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Рождение -- https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0776-000201/00000105.jpg Церковь Св. Власия в Старой Конюшенной

Бракосочетание
24.01.1908

Жена: Гагарина Татьяна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
31.12.1908

Сын: Гагарин Григорий Борисович

Мать ребёнка: Гагарина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
23.07.1915

Дочь: Кардон Де Лихтбуэр (Голицына) Мария Борисовна

Мать ребёнка: Гагарина Татьяна Григорьевна

Смерть
27.09.1966

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