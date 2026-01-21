Гагарин Борис Владимирович
мужской, родился 12.03.1875, Москва, город федерального значения Москва
умер 27.09.1966, Брюссель
Супруги
Гагарина Татьяна Григорьевна03.08.1884 г.р.
Дети
Гагарин Григорий Борисович31.12.1908 г.р.
Кардон Де Лихтбуэр (Голицына) Мария Борисовна23.07.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.01.1908
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1908
Сын: Гагарин Григорий Борисович
Мать ребёнка: Гагарина Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
23.07.1915
Дочь: Кардон Де Лихтбуэр (Голицына) Мария Борисовна
Мать ребёнка: Гагарина Татьяна Григорьевна
Смерть
27.09.1966
Рождение -- https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0776-000201/00000105.jpg Церковь Св. Власия в Старой Конюшенной