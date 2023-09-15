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Шило Стефан Григорьев

Место рождения

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шило Григорий Стефанов

Мать: ?

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шило Ларион Стефанов

Мать ребёнка: Шило Прасковья Логвинова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шило Иван Стефанов

Мать ребёнка: Шило Прасковья Логвинова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шило Ефим Стефанов

Мать ребёнка: Шило Прасковья Логвинова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Стефанова

Мать ребёнка: Шило Прасковья Логвинова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Улита Стефанова

Мать ребёнка: Шило Прасковья Логвинова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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