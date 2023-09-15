Шило Стефан Григорьев
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Шило Григорий Стефанов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шило Ларион Стефанов
Мать ребёнка: Шило Прасковья Логвинова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шило Иван Стефанов
Мать ребёнка: Шило Прасковья Логвинова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шило Ефим Стефанов
Мать ребёнка: Шило Прасковья Логвинова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Шило Прасковья Логвинова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Улита Стефанова
Мать ребёнка: Шило Прасковья Логвинова
Смерть
Неизвестно