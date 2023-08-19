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Смолякова (Смолякова) Татьяна Петровна

Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1912

Отец: Смоляков Пётр Андреевич

Мать: Смолякова Дарья Константиновна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Крещение
21.01.1912
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Василий Марков Смоляков Пётр Андреевич. Казак Чесноковского посёлка. Отец Смолякова Дарья Константиновна. Мать Красноярцев Арсений Михайлович. Восприемник. Казак... Показать все
Смерть
Неизвестно
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