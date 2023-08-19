Смолякова (Смолякова) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения20.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1912
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Крещение
21.01.1912
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Василий Марков Смоляков Пётр Андреевич. Казак Чесноковского посёлка. Отец Смолякова Дарья Константиновна. Мать Красноярцев Арсений Михайлович. Восприемник. Казак... Показать все
Смерть
Неизвестно