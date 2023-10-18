Креснов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1934
Дата смертиМежду 1966 и 1967
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1934
Рождение ребёнка
27.08.1963
Дочь: Сорокина Валентина Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Креснов Николай Викторович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Между 1966 и 1967