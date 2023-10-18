Креснов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Креснов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1934

Дата смерти

Между 1966 и 1967

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1934

Отец: Креснов Иван Петрович

Мать: Креснова Парасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.08.1963

Дочь: Сорокина Валентина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Креснов Николай Викторович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Между 1966 и 1967
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