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Гельвих Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Гельвих Яков

Мать: Луиза

Смерть
Неизвестно
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