Фахретдинова (Зеленова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахретдинова (Зеленова) Лидия Александровна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1951

Отец: Зеленов Александр Петрович

Мать: Зеленова Валентина Васильевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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