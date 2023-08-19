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Фахретдинова (Зеленова) Лидия Александровна
Фахретдинова (Зеленова) Лидия Александровна
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
06.08.1951
Пол
Женский
Отец
Зеленов Александр Петрович
1922 г.р.
Мать
Зеленова (Михайлова) Валентина Васильевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1951
Отец:
Зеленов Александр Петрович
Мать:
Зеленова Валентина Васильевна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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