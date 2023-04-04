Гельштейн Борис Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гельштейн Борис

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Гельштейн Моисей Соломонович11.07.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гельштейн Моисей Соломонович

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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