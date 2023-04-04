Гельштейн Борис
мужской, родился Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гельштейн Моисей Соломонович
Мать: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург