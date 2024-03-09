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Дмитревский Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

с. Соболево, Соболевская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния

Дата рождения

24.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1888

Отец: Дмитревский Дмитрий Михайлович

Мать: Дмитревская Мария Ивановна

с. Соболево, Соболевская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
21.09.1920

Жена: Дмитревская Зоя Николаевна

г.Юрьевец, Ивановская область
Брак ГАИО Ф.Р-2252 Оп.11 Д.10 л.61
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Фролова Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: Дмитревская Зоя Николаевна

г.Юрьевец, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель в школе глухонемых
Смерть
Неизвестно
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