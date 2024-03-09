Дмитревский Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияс. Соболево, Соболевская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Дата рождения24.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1888
с. Соболево, Соболевская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
21.09.1920
г.Юрьевец, Ивановская область
Брак ГАИО Ф.Р-2252 Оп.11 Д.10 л.61
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Фролова Зоя Дмитриевна
Мать ребёнка: Дмитревская Зоя Николаевна
г.Юрьевец, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель в школе глухонемых
Смерть
Неизвестно