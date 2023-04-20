Фефилов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1967
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1967
Отец: Фефилов Федор Евдакимович
Мать: Фефилова Зоя
Рождение ребёнка
29.06.1989
Дочь: Малуярова Алена Васильена
Мать ребёнка: Фефилова Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
02.04.1991
Дочь: Фефилова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Фефилова Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
27.02.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фефилова Валентина Леонидовна