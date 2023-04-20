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Фефилов Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1967

Отец: Фефилов Федор Евдакимович

Мать: Фефилова Зоя

Рождение ребёнка
29.06.1989

Дочь: Малуярова Алена Васильена

Мать ребёнка: Фефилова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
02.04.1991

Дочь: Фефилова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Фефилова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
27.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фефилова Валентина Леонидовна

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