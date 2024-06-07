Дресвяникова Ирина Зотовна 1695 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяникова Ирина Зотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвяников Миней Макарович

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Шаклеина (Дресвяникова) Матрона Минеевна

Отец ребёнка: Дресвяников Миней Макарович

Рождение ребёнка
1718

Дочь: (Дресвяникова) Ефимия Минеевна

Отец ребёнка: Дресвяников Миней Макарович

Рождение ребёнка
1719

Сын: Дресвяников Дмитрий Минеевич

Отец ребёнка: Дресвяников Миней Макарович

Смерть
Неизвестно

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