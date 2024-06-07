Дресвяникова Ирина Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Шаклеина (Дресвяникова) Матрона Минеевна
Отец ребёнка: Дресвяников Миней Макарович
Рождение ребёнка
1718
Дочь: (Дресвяникова) Ефимия Минеевна
Отец ребёнка: Дресвяников Миней Макарович
Рождение ребёнка
1719
Сын: Дресвяников Дмитрий Минеевич
Отец ребёнка: Дресвяников Миней Макарович
Смерть
Неизвестно