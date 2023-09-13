Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Рытик Никифор Николаевич

Мать: Варвара Ивановна

Смерть
1946
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