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Иван Никифорович
Иван Никифорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Дата смерти
1946
Пол
Мужской
Отец
Рытик Никифор Николаевич
1845 г.р.
Мать
Варвара Ивановна
1845 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Рытик Никифор Николаевич
Мать:
Варвара Ивановна
Смерть
1946
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