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(Расторопова) Антонида Григорьевна
(Расторопова) Антонида Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Пол
Женский
Отец
Расторопов Григорий Алексеевич
1898 г.р.
Мать
Расторопова Евгения Ивановна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Расторопов Григорий Алексеевич
Мать:
Расторопова Евгения Ивановна
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