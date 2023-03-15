(Расторопова) Антонида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Расторопова) Антонида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Расторопов Григорий Алексеевич

Мать: Расторопова Евгения Ивановна

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