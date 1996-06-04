Андрес Эрна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрес Эрна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1949

Дата смерти

04.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1949

Отец: Андрес Иван Петрович

Мать: Диль Марта Андреевна (Генриховна)

Саратовская область, город Энгельс
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суппес Артур Генрихович

Рождение ребёнка
22.05.1969

Дочь: Воробьева (Суппес) Елена Артуровна

Отец ребёнка: Суппес Артур Генрихович

Омская область, Николай-поль
Рождение ребёнка
24.02.1972

Дочь: Ермиди (Суппес) Лилия Артуровна

Отец ребёнка: Суппес Артур Генрихович

Греция, Афины
Рождение ребёнка
28.04.1973

Сын: Суппес Андрей Артурович

Отец ребёнка: Суппес Артур Генрихович

Рождение ребёнка
03.08.1974

Сын: Суппес Иван Артурович

Отец ребёнка: Суппес Артур Генрихович

Рождение ребёнка
12.12.1980

Дочь: Андрес Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Чикишев Дмитрий Павлович

Жатва, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.02.1984

Сын: Чикишев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Чикишев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
17.04.1984

Дочь: Соловьева (Чикишева) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Чикишев Дмитрий Павлович

Смерть
04.06.1996

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