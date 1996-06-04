Андрес Эрна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1949
Дата смерти04.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1949
Саратовская область, город Энгельс
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1969
Дочь: Воробьева (Суппес) Елена Артуровна
Отец ребёнка: Суппес Артур Генрихович
Омская область, Николай-поль
Рождение ребёнка
24.02.1972
Дочь: Ермиди (Суппес) Лилия Артуровна
Отец ребёнка: Суппес Артур Генрихович
Греция, Афины
Рождение ребёнка
28.04.1973
Отец ребёнка: Суппес Артур Генрихович
Рождение ребёнка
03.08.1974
Отец ребёнка: Суппес Артур Генрихович
Рождение ребёнка
12.12.1980
Дочь: Андрес Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Чикишев Дмитрий Павлович
Жатва, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.02.1984
Отец ребёнка: Чикишев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
17.04.1984
Дочь: Соловьева (Чикишева) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Чикишев Дмитрий Павлович
Смерть
04.06.1996