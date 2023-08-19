Петухова (Потапова) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1900
Дата смерти20.09.1980
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1900
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Петухов Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)
Рождение ребёнка
08.12.1931
Дочь: Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)
Рождение ребёнка
04.12.1938
Дочь: Денискина Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1980
Причина смерти: Рак | Москва, Вешняки, Россия
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище, Россия