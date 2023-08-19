Петухова (Потапова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова (Потапова) Антонина Васильевна

Петухова (Потапова) Антонина Васильевна

avatar

Место рождения

Антропово, Чехов, Московская область

Дата рождения

25.02.1900

Дата смерти

20.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1900

Отец: Потапов Василий Дмитриевич

Мать: Потапова Евдокия Ивановна

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Петухов Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1923

Сын: Петухов Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.12.1931

Дочь: Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1931

Сын: Петухов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.12.1938

Дочь: Денискина Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Петухов Яков (Егорович)

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Яков (Егорович)

Смерть
20.09.1980
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак | Москва, Вешняки, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Николо-Архангельское кладбище, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close