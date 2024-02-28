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Арина Николаевна

Место рождения

г.Венева Городенской слободы

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Воробьев Егор (Георгий) Андреев

Рождение ребёнка
1777

Сын: Сын Воробьев Емельян Егоров

Отец ребёнка: Сын Воробьев Егор (Георгий) Андреев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сын Воробьев Галактион Егоров

Отец ребёнка: Сын Воробьев Егор (Георгий) Андреев

Смерть
Неизвестно

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