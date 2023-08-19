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Станоткин Сергей Иванович

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

15.02.1945

Пол

Мужской

Отец

До 1895 г.р.

Мать

До 1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Станоткин Иван Яковлевич

Мать: Станоткина Агр. К.

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 1942 по 15.02.1945
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван в феврале 1942 Новосергиевским РВК Новосергиевского района Чкаловской области. Служил в звании рядового стрелком в 521 стрелковом полку 133 стрелково... Показать все
Смерть
15.02.1945
Причина смерти: Погиб в бою | Похоронен – Германия, Силезия, ж/д ст. Наухамер, западнее, 100 м, могила № 1
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