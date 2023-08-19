Станоткин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти15.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Станоткин Иван Яковлевич
Мать: Станоткина Агр. К.
Военная служба
С 1942 по 15.02.1945
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван в феврале 1942 Новосергиевским РВК Новосергиевского района Чкаловской области. Служил в звании рядового стрелком в 521 стрелковом полку 133 стрелково... Показать все
Смерть
15.02.1945
Причина смерти: Погиб в бою | Похоронен – Германия, Силезия, ж/д ст. Наухамер, западнее, 100 м, могила № 1