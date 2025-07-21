Беляшова (Колесникова) Галина Васильевна
женский, родилась 12.08.1952, Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
умерла Около ?.11.2017, Волковский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
ОтецКолесников Василий Ефимович29.02.1916 ст. г.р.
МатьКолесникова (Ноздрина) Мария Васильевна01.10.1918 г.р.
Супруги
Беляшов Виктор ГригорьевичНеизвестно г.р.
Дети
Беляшов Николай Викторович23.04.1974 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляшов Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
23.04.1974
Сын: Беляшов Николай Викторович
Отец ребёнка: Беляшов Виктор Григорьевич
Смерть
Около ?.11.2017
Волковский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область