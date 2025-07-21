Беляшова (Колесникова) Галина Васильевна 12.08.1952 — найти родственников по фамилии на Familio

Беляшова (Колесникова) Галина Васильевна

Автор
ГМ
Мещеров Г.

женский, родилась 12.08.1952, Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

умерла Около ?.11.2017, Волковский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Отец
Колесников Василий Ефимович29.02.1916 ст. г.р.
Мать
Колесникова (Ноздрина) Мария Васильевна01.10.1918 г.р.
Супруги
Беляшов Виктор ГригорьевичНеизвестно г.р.
Дети
Беляшов Николай Викторович23.04.1974 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1952

Отец: Колесников Василий Ефимович

Мать: Колесникова (Ноздрина) Мария Васильевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляшов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
03.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляшов Виктор Григорьевич

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Рождение ребёнка
23.04.1974

Сын: Беляшов Николай Викторович

Отец ребёнка: Беляшов Виктор Григорьевич

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Смерть
Около ?.11.2017
Волковский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

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