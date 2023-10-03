Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1950

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Анисимовна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Позднякова Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Анисимовна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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