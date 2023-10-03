Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1950
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Позднякова Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Анисимовна
Смерть
Неизвестно