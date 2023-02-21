Шейнкман Михаил Аркадьевич
Место рожденияДнепропетровск, Украина
Дата рождения17.06.1903
Дата смерти28.09.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Днепропетровск, Украина
Место жительства
С 1904 по 1920
Днепропетровск, Украина
Место жительства
С 1920 по 1922
Харьков, Украина
Место жительства
С 1922 по 1964
Смерть
28.09.1964