Шейнкман Михаил Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейнкман Михаил Аркадьевич

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Место рождения

Днепропетровск, Украина

Дата рождения

17.06.1903

Дата смерти

28.09.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепропетровск, Украина
Место жительства
С 1904 по 1920
Днепропетровск, Украина
Место жительства
С 1920 по 1922
Харьков, Украина
Место жительства
С 1922 по 1964
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.09.1964
Москва, город федерального значения Москва
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