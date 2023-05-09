Бушуев Александр Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Бушуев Лаврентий Тимофеевич
Мать: Александра Назаровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бушуев Федор Александрович
Мать ребёнка: Белоусова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бушуева Елена Александровна
Мать ребёнка: Белоусова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бушуев Константин Александрович
Мать ребёнка: Белоусова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бушуев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Белоусова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бушуев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Белоусова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Бушуев Николай Александрович
Мать ребёнка: Белоусова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно