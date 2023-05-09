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Бушуев Александр Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Бушуев Лаврентий Тимофеевич

Мать: Александра Назаровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бушуев Федор Александрович

Мать ребёнка: Белоусова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бушуева Елена Александровна

Мать ребёнка: Белоусова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бушуев Константин Александрович

Мать ребёнка: Белоусова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бушуев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Белоусова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бушуев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Белоусова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бушуев Николай Александрович

Мать ребёнка: Белоусова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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