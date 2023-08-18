Тронин Филимон Феофилактов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронин Филимон Феофилактов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Тронин Феофилакт Иванов

Мать: Тронина Варвара Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Тронин Яков Филимонов

Мать ребёнка: Тронина Татьяна Моисеева

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Тронин Кондрат Филимонов

Мать ребёнка: Тронина Татьяна Моисеева

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Мария Филимонова

Мать ребёнка: Тронина Татьяна Моисеева

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Ксения Филимонова

Мать ребёнка: Тронина Татьяна Моисеева

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Елена Филимонова

Мать ребёнка: Тронина Татьяна Моисеева

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Татьяна Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1770
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
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