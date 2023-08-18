Тронин Филимон Феофилактов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Тронин Феофилакт Иванов
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Тронина Татьяна Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Тронина Татьяна Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Мария Филимонова
Мать ребёнка: Тронина Татьяна Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Ксения Филимонова
Мать ребёнка: Тронина Татьяна Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Елена Филимонова
Мать ребёнка: Тронина Татьяна Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тронина Татьяна Моисеева
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1770