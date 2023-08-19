Баксанов Андрон
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Баксанов Стефан
Рождение ребёнка
1873
Сын: Баксанов Никита
Мать ребёнка: Баксанова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Тимшина Васса
Мать ребёнка: Баксанова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Баксанова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Баксанов Иван
Мать ребёнка: Баксанова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Баксанова Евдокия Прохоровна
Смерть
Неизвестно