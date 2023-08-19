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Баксанов Андрон

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Баксанов Стефан

Мать: Баксанова Стефанида Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Баксанов Никита

Мать ребёнка: Баксанова Евдокия Прохоровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Тимшина Васса

Мать ребёнка: Баксанова Евдокия Прохоровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Баксанова Евдокия Прохоровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Баксанов Иван

Мать ребёнка: Баксанова Евдокия Прохоровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Баксанова Евдокия Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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