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Косенков Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1880

Отец: Косенков Николай Федосеевич

Мать: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
29.04.1880
Бракосочетание
11.10.1898

Жена: Косенкова (Косенкова) Мария Швецова Васильевна

Рождение ребёнка
30.10.1899

Сын: Косенков Кузьма Николаевич

Мать ребёнка: Косенкова (Косенкова) Мария Швецова Васильевна

Рождение ребёнка
09.06.1901

Сын: Косенков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Косенкова (Косенкова) Мария Швецова Васильевна

Рождение ребёнка
10.08.1902

Сын: Косенков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Косенкова (Косенкова) Мария Швецова Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1905

Дочь: (Косенкова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Косенкова (Косенкова) Мария Швецова Васильевна

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