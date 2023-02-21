Gobi (Lohvitzkaya Лохвицкая) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGobi (Lohvitzkaya Лохвицкая) Дарья Николаевна

Gobi (Lohvitzkaya Лохвицкая) Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

05.09.1896

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1874

Дочь: Шнитникова Инна Христофоровна

Отец ребёнка: Гоби Христофор Яковлевич

Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1876

Дочь: Шнитникова-Гоби Лидия Христофоровна

Отец ребёнка: Гоби Христофор Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.09.1896
Бракосочетание
До 1900

Муж: Гоби Христофор Яковлевич

Супруг(-а): Евгения Ананиевна Гоби (NN)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close