Gobi (Lohvitzkaya Лохвицкая) Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти05.09.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1874
Дочь: Шнитникова Инна Христофоровна
Отец ребёнка: Гоби Христофор Яковлевич
Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1876
Дочь: Шнитникова-Гоби Лидия Христофоровна
Отец ребёнка: Гоби Христофор Яковлевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.09.1896
Бракосочетание
До 1900
Супруг(-а): Евгения Ананиевна Гоби (NN)