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Женский

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AP
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Рождение ребёнка
Между 1870 и 1883

Дочь: Кондрашкина Анисья Николаевна

Отец ребёнка: Гусев Николай Григорьевич

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Гусев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Гусев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Гусев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Гусев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Гусев Николай Григорьевич

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
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