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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1883
Дочь: Кондрашкина Анисья Николаевна
Отец ребёнка: Гусев Николай Григорьевич
Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Гусев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Гусев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Гусев Николай Григорьевич
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край