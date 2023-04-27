Стешенко (Бутко) Ульяна Аниновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1930
Отец: Бутко Анин Алексеевич
Рождение ребёнка
09.05.1954
Дочь: Стешенко Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.06.1958
Дочь: Стешенко Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стешенко Алексей