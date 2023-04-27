Стешенко (Бутко) Ульяна Аниновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стешенко (Бутко) Ульяна Аниновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1930

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1930

Отец: Бутко Анин Алексеевич

Мать: Бутко Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
09.05.1954

Дочь: Стешенко Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.06.1958

Дочь: Стешенко Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стешенко Алексей

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