Салманова Варвара Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Салманов Матвей Егоров
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Салманов Матвей Егоров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анастасия Матвеева
Отец ребёнка: Салманов Матвей Егоров
Место жительства
1850
106 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно