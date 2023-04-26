Салманова Варвара Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалманова Варвара Семёнова

Салманова Варвара Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Салманов Никита Матвеев

Отец ребёнка: Салманов Матвей Егоров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Салманов Трофим Матвеев

Отец ребёнка: Салманов Матвей Егоров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анастасия Матвеева

Отец ребёнка: Салманов Матвей Егоров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
106 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салманов Матвей Егоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close