Карпова Манефа Семёновна
Место рождения
Дата рождения26.11.1862 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1862 ст.
Отец: Семён Фёдоров
Мать: Мария Тимофеева
Крещение
27.11.1862 ст.
Рябаш, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
23.10.1868 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1885 ст.
Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович
Рождение ребёнка
09.06.1886 ст.
Дочь: Карпова Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович
Рождение ребёнка
02.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович
Рождение ребёнка
13.12.1889 ст.
Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович
Рождение ребёнка
09.09.1892 ст.
Дочь: Гусева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович
Рождение ребёнка
15.01.1895 ст.
Дочь: Чекалова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович
Рождение ребёнка
07.04.1897 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович
Рождение ребёнка
09.12.1899 ст.
Сын: Карпов Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович
Рождение ребёнка
10.07.1902 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович
Рождение ребёнка
28.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович
Рождение ребёнка
23.05.1905 ст.
Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович
Рождение ребёнка
06.11.1906 ст.
Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович
Смерть
После 1917