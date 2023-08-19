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Карпова Манефа Семёновна

Место рождения

Крыкнарат, Ильинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

26.11.1862 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1862 ст.

Отец: Семён Фёдоров

Мать: Мария Тимофеева

Крыкнарат, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
27.11.1862 ст.
Рябаш, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
23.10.1868 ст.

Муж: Карпов Василий Миронович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1885 ст.

Сын: Карпов Давид Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1886 ст.

Дочь: Карпова Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1887 ст.

Сын: Карпов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1889 ст.

Сын: Карпов Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1892 ст.

Дочь: Гусева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1895 ст.

Дочь: Чекалова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1897 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1899 ст.

Сын: Карпов Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1902 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1903 ст.

Сын: Карпов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1905 ст.

Сын: Карпов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1906 ст.

Сын: Карпов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
После 1917
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