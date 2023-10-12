Лебедихин Дмитрий Евгеньевич
Место рожденияпоселок Октябрьский, Ильинский район, Пермский край
Дата рождения23.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1975
поселок Октябрьский, Ильинский район, Пермский край
Бракосочетание
06.01.1996
Рождение ребёнка
22.01.1997
Дочь: Гладких Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Лебедихина Надежда Александровна
Рождение ребёнка
07.07.1999
Дочь: Ужегова Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Лебедихина Надежда Александровна
Рождение ребёнка
01.11.2002
Дочь: Марютина Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Лебедихина Надежда Александровна
Рождение ребёнка
11.03.2013
Сын: Лебедихин Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Лебедихина Надежда Александровна