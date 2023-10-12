Лебедихин Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедихин Дмитрий Евгеньевич

Место рождения

поселок Октябрьский, Ильинский район, Пермский край

Дата рождения

23.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1975

Отец: Лебедихин Евгений Леонидович

Мать: Лебедихина Валентина Сергеевна

поселок Октябрьский, Ильинский район, Пермский край
Бракосочетание
06.01.1996

Жена: Лебедихина Надежда Александровна

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
22.01.1997

Дочь: Гладких Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Лебедихина Надежда Александровна

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
07.07.1999

Дочь: Ужегова Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Лебедихина Надежда Александровна

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.11.2002

Дочь: Марютина Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Лебедихина Надежда Александровна

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.03.2013

Сын: Лебедихин Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Лебедихина Надежда Александровна

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
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