Иванова Ольга Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1909
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Мария Давыдовна
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Давыдович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сущенко Ульяна Давыдовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Домна Давыдовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Галина Давыдовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно