Иванова Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ольга Федоровна

Место рождения

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.06.1909

Сын: Иванов Иван Давыдович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Мария Давыдовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Давыдович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сущенко Ульяна Давыдовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Домна Давыдовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Галина Давыдовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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