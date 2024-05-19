Соколова (Рогозина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Рогозина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Аркадий Борисович

Рождение ребёнка
19.03.2006

Дочь: Соколова Александра Аркадьевна

Отец ребёнка: Соколов Аркадий Борисович

Рождение ребёнка
29.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Аркадий Борисович

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