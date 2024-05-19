Соколова (Рогозина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.2006
Дочь: Соколова Александра Аркадьевна
Отец ребёнка: Соколов Аркадий Борисович
Рождение ребёнка
29.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Аркадий Борисович