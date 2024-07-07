Апыхтин Серафим Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1904
Дата смерти03.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1904
Рождение ребёнка
13.02.1925
Сын: Апыхтин Павел Серафимович
Мать ребёнка: Апыхтина Клавдия Андреевна
Рождение ребёнка
05.08.1926
Сын: Апыхтин Аркадий Серафимович
Мать ребёнка: Апыхтина Клавдия Андреевна
Смерть
03.12.1941
Погиб в лагере Шталаг 312 во время ВОВ