Апыхтин Серафим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апыхтин Серафим Николаевич

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

01.03.1904

Дата смерти

03.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1904

Отец: Апыхтин Николай Петрович

Мать: Апыхтина Пелагея Иоановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.02.1925

Сын: Апыхтин Павел Серафимович

Мать ребёнка: Апыхтина Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
05.08.1926

Сын: Апыхтин Аркадий Серафимович

Мать ребёнка: Апыхтина Клавдия Андреевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
03.12.1941
Погиб в лагере Шталаг 312 во время ВОВ

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