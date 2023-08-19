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Рыбин Александр Васильевич

Место рождения

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.05.1947

Дата смерти

16.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
16.11.1994
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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