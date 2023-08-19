Рыбин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1947
Дата смерти16.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.1994