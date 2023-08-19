Дедова Анна Викулова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиМежду 1817 и 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Лукерья Ильина
Отец ребёнка: Дедов Илья Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Илья Иванов
Смерть
Между 1817 и 1833
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино