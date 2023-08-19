Дедова Анна Викулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Анна Викулова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Между 1817 и 1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Лукерья Ильина

Отец ребёнка: Дедов Илья Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Илья Иванов

Смерть
Между 1817 и 1833
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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