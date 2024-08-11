Зимин Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Отец: Зимин Василий
Мать: Зимина Пелагея (Поля)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Мария
Мать ребёнка: Зимина Алевтина (Алла) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Зимина Алевтина (Алла) Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно