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Зимин Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Зимин Василий

Мать: Зимина Пелагея (Поля)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Мария

Мать ребёнка: Зимина Алевтина (Алла) Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Зимина Алевтина (Алла) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Алевтина (Алла) Михайловна

Смерть
Неизвестно

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