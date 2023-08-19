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Андрианова Степанида Иванова

Место рождения

Юрцово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Иван

Мать: не указана

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Между 1793 и 1795

Муж: Андрианов Никифор Ильин

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Андрианов Федор Никифоров

Отец ребёнка: Андрианов Никифор Ильин

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрианов Агафон Никифоров

Отец ребёнка: Андрианов Никифор Ильин

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1834
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
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