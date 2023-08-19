Андрианова Степанида Иванова
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1793 и 1795
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1800
Сын: Андрианов Федор Никифоров
Отец ребёнка: Андрианов Никифор Ильин
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрианов Агафон Никифоров
Отец ребёнка: Андрианов Никифор Ильин
Смерть
После 1834
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)