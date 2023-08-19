Поленова Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поленова Елена Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1850

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1882
Абрамцево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Киев, Украина
Смерть
1898
Москва, город федерального значения Москва
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