Поленова Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1882
Абрамцево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Киев, Украина
Смерть
1898
Москва, город федерального значения Москва