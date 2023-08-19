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- Иван Флегонтович

Место рождения

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

19.03.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
19.03.1898 ст.

Отец: - Флегонт Николаевич

Мать: - Любовь Ивановна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.115-116 ( Рождение №-32м )
Крещение
21.03.1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Арсений Фёдорович - крестьянин из д.Ивакино Крёстная мать: Анна Никифоровна - крестьянская жена из д.Ивакино
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