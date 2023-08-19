- Иван Флегонтович
Место рождения
Дата рождения19.03.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.03.1898 ст.
Отец: - Флегонт Николаевич
Мать: - Любовь Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.115-116 ( Рождение №-32м )
Крещение
21.03.1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Арсений Фёдорович - крестьянин из д.Ивакино Крёстная мать: Анна Никифоровна - крестьянская жена из д.Ивакино