(Кирсунова) Анна Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кирсунова) Анна Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Кирсунов Ермолай Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.04.1879 ст.

Муж: Евдокимов Петр Власов

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям Николаевской церкви для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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