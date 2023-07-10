(Кирсунова) Анна Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: Кирсунов Ермолай Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.04.1879 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям Николаевской церкви для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно