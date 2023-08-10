Козлова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Болдырева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Болдырев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Болдырева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Болдырев Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.?