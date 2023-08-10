Козлова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.08.?

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Болдырева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Болдырев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Болдырева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Болдырев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Владимир Иванович

Смерть
30.08.?
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