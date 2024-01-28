Шульгина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Шульгин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шульгин Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
15.09.1929

Сын: Шульгин Семён Андреевич

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарушникова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шульгин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульгина Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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