Шульгина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Шульгин Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Шульгин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шульгин Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Шульгин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.09.1929
Отец ребёнка: Шульгин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарушникова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Шульгин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шульгин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульгина Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Шульгин Андрей Яковлевич
Смерть
Неизвестно